Цікава новина з Італії.

Італійський Мілан наступного літа може підписати капітана Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже спілкується з оточенням 31-річного португальця щодо переїзду на північ Італії.

Зазначається, що капітан "містян" ще не прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього, однак він серйозно розглядає можливість відходу з Ман Сіті після поточного сезону.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 38 млн. євро.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.