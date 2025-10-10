Цікава новина з Італії.
Бернарду Сілва, getty images
10 жовтня 2025, 23:57
Італійський Мілан наступного літа може підписати капітана Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже спілкується з оточенням 31-річного португальця щодо переїзду на північ Італії.
Зазначається, що капітан "містян" ще не прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього, однак він серйозно розглядає можливість відходу з Ман Сіті після поточного сезону.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 38 млн. євро.
Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті дев'ять матчів та віддав одну результативну передачу.