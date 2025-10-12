Італія

Нападник готовий прийняти рішення між січневим трансферним вікном та зараз.

Відомий італійський нападник Маріо Балотеллі прагне повернутися до гри на батьківщині. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педуллі.

"Я зараз у стані застою, тренуюся кілька разів на тиждень, хоча фізично почуваюся дуже добре. Отримав пропозиції з-за кордону, але сподіваюся знайти команду саме в Італії", — розповів 35-річний форвард.

Балотеллі додав, що розглядає кілька варіантів та ще має час вирішити — підписувати контракт зараз чи почекати до зимового трансферного вікна.

Раніше з’являлися чутки про інтерес до гравця з боку Кальярі.

З липня 2025 року Балотеллі є вільним агентом. Останнім клубом нападника була Дженоа, за яку він виступав із жовтня минулого року, проте минулого сезону зіграв лише 6 матчів у Серії А, провівши на полі всього 56 хвилин.