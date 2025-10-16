Італія

Ювентус очікує штрафу від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей, що може спричинити обмеження на реєстрацію новачків на сезон-2026/27. Про це повідомляє Football-Italia.

"Б'янконері" підтвердили цю інформацію у фінансовому звіті. Туринський клуб порушив параметр "Правила про доходи від футболу".

18 вересня Ювентус отримав підтвердження від УЄФА про те, що проти клубу розпочато розслідування у зв'язку з можливим порушенням правил у трирічний період із 2022-23 по 2024-25 роки.

Очікується, що результат цієї справи буде готовий навесні 2026 року, і він може спричинити накладення фінансових санкцій, сума яких, як передбачається, не буде значною.

Ще більшу тривогу викликало б запровадження обмежень на реєстрацію нових гравців у змаганнях під егідою УЄФА.

Після шести турів Ювентус набрав 12 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

