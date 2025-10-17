Італія

27-річним італійцем цікавляться клуби з АПЛ.

Міланський Інтер продовжує роботу над новим контрактом для захисника Федеріко Дімарко. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" хоче зберегти 27-річного італійця у своєму складі, незважаючи на інтерес з боку клубів з інших чемпіонатів, у тому числі з англійської Прем'єр-ліги.

Діючий контракт із вихованцем міланського клубу розрахований до літа 2027 року. Нинішнього сезону він провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Після шести турів Інтер набрав 12 очок і посідає четверте місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Інтер також хоче підписати Геї.