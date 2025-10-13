Німеччина

Німець може повернутися на Батьківщину.

Франкфуртський Айнтрахт виявляє інтерес до центрального захисника міланського Інтера Янна Біссека. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" має намір заключити угоду з "нерадзуррі" щодо 24-річного вихованця Кельна вже найближчої зими.

Зазначається, що переговори між клубами стосовно цього переходу велися минулого літа, але тоді сторони не встигли домовитися до закриття трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Янн Біссек відіграв за Інтер два матчі.