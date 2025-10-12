Італія

Міланський клуб планує зміцнити позиції у воротах у січні.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити свою кар’єру в італійській Серії А, повідомляє Bologna Sport News.

За інформацією джерела, за виступами 26-річного воротаря стежать одразу кілька італійських клубів. Не виключено, що вже взимку хтось із них зробить спробу підписати українця.

Серед потенційних претендентів виділяють міланський Інтер. Фіналіст Ліги чемпіонів минулого сезону готовий вступити в боротьбу за Луніна, якщо в січні покине клуб швейцарський воротар Янн Зоммер.