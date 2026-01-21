Італія

Римський клуб офіційно оголосив про дострокове припинення оренди ямайського вінгера.

Рома та Астон Вілла досягли спільної згоди щодо завершення орендної угоди Леона Бейлі. 28-річний футболіст, який приєднався до "вовків" влітку 2025 року, негайно повертається до розташування англійського клубу.

Період виступів ямайця в Італії виявився коротким і затьмареним травмами. Вже на першому тренуванні в Римі Бейлі зазнав ушкодження стегна, що змусило його пропустити значну частину матчів. Загалом вінгер встиг провести за італійську команду лише 11 офіційних поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами, так і не забивши жодного гола в Серії А.

Нагадаємо, що Рома орендувала гравця за 3 мільйони євро з правом подальшого викупу за 22 мільйони, проте вирішила не активувати цю опцію через незадовільні показники гравця. Чинний контракт Бейлі з Астон Віллою розрахований до середини 2027 року. Очікується, що найближчим часом бірмінгемці визначать майбутнє футболіста — він може залишитися в команді Унаї Емері або відправитися в нову оренду.

