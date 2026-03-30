19-річного вінгера оцінюють у 100 мільйонів євро, але клуб не поспішає його продавати.

РБ Лейпциг планує розпочати переговори щодо нового контракту з вінгером Яном Діоманде на тлі зростаючого інтересу з боку провідних європейських клубів. Про це повідомляє Sky DE.

19-річний футболіст має чинну угоду до 2030 року, яка не містить клаусули викупу, що дає німецькому клубу повний контроль над його майбутнім. Усередині клубу гравця оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро, і ця сума може зрости.

Попри інтерес з боку таких клубів, як ПСЖ, Баварія, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, у РБ Лейпциг наразі не розглядають продаж івуарійця як пріоритет. Клуб планує заробляти на трансферах інших футболістів у найближче міжсезоння.

Водночас фінансові фактори можуть вплинути на ситуацію — пропозицію на рівні 100 мільйонів євро буде складно проігнорувати. Усередині клубу також припускають, що навіть у разі збереження гравця він може залишити команду не пізніше 2027 року.

РБ Лейпциг вже повідомив представників футболіста про намір продовжити контракт на покращених умовах із підвищенням зарплати, водночас зберігаючи принципову позицію щодо відсутності клаусули викупу.