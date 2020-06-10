Северная Америка

С 24 июня клубы МЛС приступят к тренировкам.

Руководство МЛС планирует возобновить матчи с 8 июня, однако в необычном формате — сообщает The Guardian.

Во Флориде, на полях комплекса ESPN Wide World of Sports, расположенного в Walt Disney World, без зрителей пройдет турнир Disney World, в котором примут участие все 26 команд, входящих в МЛС.

Команды распределят на 6 групп, и все матчи групповых турниров будут учтены в турнирной таблице регулярного сезона первенства МЛС.

16 лучших команд по итогам группового турнира выйдут в плей-офф, а победитель получит путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

К тренировкам в обычном режиме команды смогут приступить 24 июня.

Регулярный чемпионат МЛС был остановлен из-за коронавируса в марте после двух сыгранных туров.