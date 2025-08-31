Португалія

Новачок Бенфіки прокоментував приєднання до клубу.

Напередодні лісабонська Бенфіка оголосила про трансфер українського центрального півзахисника Георгія Судакова з донецького Шахтаря.

Після завершення офіційної частини представлення в якості гравця "орлів" футболіст національної збірної України вперше поспілкувався з клубними ЗМІ.

"Бенфіка — це неймовірний клуб із неймовірною історією. Для мене це крок уперед. З цією командою я можу зростати. Окрім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін.

Понад усе, я хочу виграти все з цим клубом, у цьому немає сумнівів. Для початку — чемпіонат Португалії, і я думаю, що можу досягти цього з цією неймовірною командою.

Я хочу виграти чемпіонат та Кубок Португалії й пройти якомога далі в Лізі чемпіонів.

Так, це правда, що я розмовляв з Трубіним чи не щодня. Анатолій дуже щасливий тут, він — справжній професіонал та розповідав мені про цей клуб і місцеву лігу — дуже хороший чемпіонат. Тепер ми можемо зростати разом.

Я дуже радий бути тут, і понад усе, я хочу зростати щодня, із цією командою, із цим клубом, із цим тренером.

Також хочу сказати, що вболівальники Бенфіки неймовірні. Я відчув це впродовж останніх кількох днів у своєму Instagram та Twitter. Це було неймовірно. Щиро дякую, мені дуже сподобалось.

Я можу грати на всіх атакувальних позиціях, а також у півзахисті, у своїй улюбленій ролі, як "десятка". Але я також можу грати як "вісімка" або "шістка". У Шахтарі я грав і на лівому фланзі, і на правому фланзі, і для мене насправді не має значення, де я граю. Я просто хочу довести свою спроможність на полі.

Як я вже казав, я хочу подякувати вам, бо я вже відчув підтримку цих фантастичних уболівальників. Я хочу зростати разом з уболівальниками та цією чудовою командою", — заявив український виконавець.

Також Судаков залишив повідомлення для фанатів "гірників" у своїх соціальних мережах.