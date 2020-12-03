Испания

Финансовое положение каталонского клуба по-прежнему остается непростым.

Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускет заявил, что игроки команды не получат запланированных на январь финансовых выплат в связи со сложной экономической ситуацией в команде.

"Игроки не получат зарплату в январе. Выплаты осуществляются два раза в год: в январе и в июле, но в ближайшем январе они не получат своих денег. Эти выплаты будут отложены так же как и ряд других, например бонусы за выигранные трофеи", — приводит слова Тускета Marca.

Отметим, что в связи с пандемией Барселона столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. В частности, игроки команды были вынуждены согласиться на понижение зарплаты на 70%, что позволило каталонцам сэкономить 122 миллиона евро.

За предыдущий сезон долг клуба вырос более чем в два раза и сейчас составляют 488 млн евро.

Ранее Карлес Тускет заявил, что продал бы Месси прошлым летом.