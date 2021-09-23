Испания

В первых шести турах команда Карло Анчелотти забила 21 гол.

В среду, 22 сентября, мадридский Реал в рамках шестого тура испанской Ла Лиги на своем поле разгромил Мальорку со счетом 6:1.

Таким образом, команда Карло Анчелотти забила 21 гол в первых шести турах испанского чемпионата в новом сезоне.

По информации OptaJose, это лучший результат "сливочных" с сезона-1987/88, когда мадридская команда забила 26 голов в первых шести матчах Примеры.

Ранее сообщалось, что Бензема забил 200-й гол в Ла Лиге и установил рекорд результативности в XXI веке.