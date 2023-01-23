Іспанія

У клубі розраховують на Пабло Барріоса.

Атлетіко Мадрид досяг домовленності про продовження контракту з 19-річним хавбеком Пабло Барріосом. Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року, повідомляє офіційний сайт клубу. Минулий контракт півзахисника спливав влітку 2025.

У 2018 році юний хлопчина перебрався до Академії "матрацників" із Академії Реалу. Спочатку Пабло закріпився у юнацьких команда "Атлеті", а цього сезону дебютував і за першу. В активі Барріоса є вже 8 матчів і 2 голи у "червоно-біло-синіх" кольорах.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що "кольчонерос" можуть підсилитися хавбеком Бетіса.