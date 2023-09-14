Імена футболістів не розголошуються — до можливої справи можуть бути приписані інші гравці "вершкових".
Гравці Реалу Кастільї, Getty Images
14 вересня 2023, 20:39
Громадянська гвардія Іспанії заарештувала трьох футболістів мадридського Реала за підозрою у розповсюдженні відео сексуального характеру. Про це повідомляє El Confidencial.
Розслідування розпочала поліція Лас-Пальмаса.
За інформацією джерела, поліція розслідує інцидент, пов'язаний із поширенням відео сексуального характеру з неповнолітньою. Відео було передано іншим гравцям "вершкових".
Особи гравців не розкриваються, але відомо, що вони виступають за молодіжні команди. У справі можуть бути замішані й інші гравці, зокрема з основного складу клубу.
Розслідування розпочалося після заяви матері неповнолітньої – до 16 років. Інцидент стався 6 вересня у Могані (Гран-Канарія).