Іспанія

Імена футболістів не розголошуються — до можливої справи можуть бути приписані інші гравці "вершкових".

Громадянська гвардія Іспанії заарештувала трьох футболістів мадридського Реала за підозрою у розповсюдженні відео сексуального характеру. Про це повідомляє El Confidencial.

Розслідування розпочала поліція Лас-Пальмаса.

За інформацією джерела, поліція розслідує інцидент, пов'язаний із поширенням відео сексуального характеру з неповнолітньою. Відео було передано іншим гравцям "вершкових".

Особи гравців не розкриваються, але відомо, що вони виступають за молодіжні команди. У справі можуть бути замішані й інші гравці, зокрема з основного складу клубу.

Розслідування розпочалося після заяви матері неповнолітньої – до 16 років. Інцидент стався 6 вересня у Могані (Гран-Канарія).