Іспанія

Захисник прояснив ситуацію, що склалась.

Жоау Канселу отримав порцію критику в ЗМІ за відмову спілкуватись, робити фото та давати автографи декільком фанатам біля клубної бази.

Втім, португалець заявив, що не все так однозначно.

"Дивлячись на нісенітниці, що поширюють ЗМІ, я хочу прояснити кілька моментів. По-перше, ці люди – не фанати, а 20-річні діти, які цілий день стоять біля дверей Сьюдад Депортіва, або намагаються зловити мене, коли я зі своїми доньками в парку чи просто гуляю з дружиною. По-друге, вони просять автографи на картках або футболках, щоб потім їх продати.

Це повторюється день у день одними й тими самими людьми. Вони не вміють поважати простір інших. Тепер я звернусь до критиків. Намагайтесь спочатку дізнатися обставини, а потім коментувати ситуацію. Тому що справжні фанати завжди поважатимуть особистий простір гравців", — написав Канселу у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона домовилася про викуп Канселу за 35 млн євро.