Іспанія

У Ла Ліги з фінансами все в порядку.

Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував відхід Мессі та Роналду та конкурентноспроможність іспанського чемпіонату з іншими лігами. Його слова наводить Marca.

"Їхній відхід не став проблемою. Ла Ліга поширюється на всій планеті. Наші цифри, як і раніше, фантастичні.

Протягом восьми років ми працювали над стратегією зростання бренду, команд та турніру. Ми є конкурентоспроможною лігою, частково завдяки гарній роботі наших команд у Європі.