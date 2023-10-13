У Ла Ліги з фінансами все в порядку.
Хав'єр Тебас, Getty Images
13 жовтня 2023, 18:32
Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував відхід Мессі та Роналду та конкурентноспроможність іспанського чемпіонату з іншими лігами. Його слова наводить Marca.
"Їхній відхід не став проблемою. Ла Ліга поширюється на всій планеті. Наші цифри, як і раніше, фантастичні.
Протягом восьми років ми працювали над стратегією зростання бренду, команд та турніру. Ми є конкурентоспроможною лігою, частково завдяки гарній роботі наших команд у Європі.
Витрати АПЛ величезні, складно з ними зрівнятися. Саудівську Аравію я поки що не вважаю загрозою.
Іспанські клуби виграли 34 європейські титули з 2000 року і це показує, що ми можемо бути стабільними, у тому числі в плані фінансів. З'являються все більш конкурентоспроможні команди, такі як Атлетіко, Бетіс, Севілья, Вільярреал", — сказав іспанський функціонер.
В четвер, збірна Іспанії взяла реванш
у збірній Шотландії в рамках відбору до ЧЄ-2024.