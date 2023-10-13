Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував відхід Мессі та Роналду та конкурентноспроможність іспанського чемпіонату з іншими лігами. Його слова наводить Marca.

"Їхній відхід не став проблемою. Ла Ліга поширюється на всій планеті. Наші цифри, як і раніше, фантастичні.

Протягом восьми років ми працювали над стратегією зростання бренду, команд та турніру. Ми є конкурентоспроможною лігою, частково завдяки гарній роботі наших команд у Європі.
Витрати АПЛ величезні, складно з ними зрівнятися. Саудівську Аравію я поки що не вважаю загрозою.
 
Іспанські клуби виграли 34 європейські титули з 2000 року і це показує, що ми можемо бути стабільними, у тому числі в плані фінансів. З'являються все більш конкурентоспроможні команди, такі як Атлетіко, Бетіс, Севілья, Вільярреал", — сказав іспанський функціонер.
 
В четвер, збірна Іспанії взяла реванш у збірній Шотландії в рамках відбору до ЧЄ-2024.