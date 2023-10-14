Іспанія

Нові подробиці у судовій справі бразильця.

Колишній правий латераль Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у згвалтуванні жінки у нічному клубі. Йому загрожує від восьми до десяти років ув'язнення.

Декілька днів тому бразилець змінив адвоката – він найняв Інес Гвардіолу замість Крістобаля Мартеля. Через цю рокіровку, стратегія захисту може змінитися. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Дані Алвес обговорює з адвокатом можливість досягти угоди з іспанським судом про максимально можливе скорочення терміну його ув'язнення.

Для цього бразилець повинен буде визнати провину у скоєнні злочину, що суперечить його попереднім свідченням та виплатити жертві певну грошову компенсацію за моральну шкоду.

Поки, що невідомо погодиться на це жертва злочину чи ні.