Іспанія

Англійський хавбек бачить своє майбутнє на Сантьяго Бернабеу.

Центральний півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився про своє майбутнє, заявивши про бажання залишитися в іспанському гранді якомога довше.

"Я хочу залишитися в мадридському Реалі на наступні 10-15 років свого життя. Я хочу бути тут. Мені подобається в Реалі", — цитує слова Беллінгема журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем перейшов до Реала із Боруссії Дортмунд влітку цього року за 103 мільйона євро, підписавши контракт до літа 2029 року.

У цьому сезоні англійський хавбек провів десять матчів, у яких він забив десять голів та віддав три асисти.