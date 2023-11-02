Іспанія

Півзахисник Реала закликав просто любити футбол.

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем поділився думкою щодо правильності ставлення до футболу з боку інших гравців, передає французьке видання L'Equipe.

Інтереси 20-річного англійця в якості агента представляє його батько Марк. Беллінгем розповів, чому це важливо для нього.

"Чимало гравців мають справу з агентами, які більше зацікавлені у грошах, ніж в інтересах своїх клієнтів. Батьки піклуються про мій добробут і знають, що наші мрії збігаються. Коли задіяні агенти, у них є свої стимули, своє бажання заробити... Я просто хочу, щоб це стосувалося лише моєї сім'ї. До того ж, це веде до чудових розмов за обіднім столом. Ми можемо говорити про що завгодно: від фільмів і чогось, що трапилося, до "до речі, Реал Мадрид зацікавлений", — сказав він.

За словами півзахисника, деякі гравці неправильно ставляться до футболу.

"Я бачив, як люди, які були мені дуже близькі, пішли хибним шляхом. Якщо ти любиш футбол просто як вид спорту, ти завжди будеш винагороджений. Грати заради уваги та слави — неправильний шлях, на мою думку", — додав Беллінгем.

Нагадаємо, нещодавно англієць поділився, що його кумиром був Зідан.