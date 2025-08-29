Ліга Європи

Тренер пояснив вплив війни та ситуацію з Шапаренком.

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо, відповів на запитання ЗМІ після матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі (Тель-Авів), де кияни перемогли 1:0, але за сумою двох матчів поступилися 2:3.

На зауваження про виліт від не найсильнішого суперника він відповів: "Ви кажете, що ми жодного разу не програли Маккабі Т-А у попередніх зустрічах, але не можна порівнювати ті часи із нинішніми, коли в країні йде війна. Сьогодні вночі був один із найсильніших обстрілів України, у результаті якого загинуло на цей момент понад 20 людей, і завали продовжують розбирати. Коли ми прокинулися зранку, найперше читали та дивилися новини, спілкувалися зі своїми близькими та мали грати у такій ситуації. Ви порівнюєте зовсім різні часи та ігри з Маккабі, які були 10 років тому і більше. Я вважаю, що це неправильно.

Якщо ви помітили, сьогодні ми вийшли на поле з пов’язками на руках на знак підтримки наших людей та пошани, оскільки у п’ятницю в Києві оголошено день жалоби"

Щодо ситуації з Миколою Шапаренком тренер пояснив: "У кожного футболіста є певні забобони. Наскільки я зрозумів, суддя не випустив його на поле через те, що у нього на руці був амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми не змогли зробити дві заміни зразу, хоча наш гравець, замість якого мав вийти Микола, вийшов з поля. Якби таки провели цю заміну, втратили б слот, а він був у нас останнім".

На запитання про плани в Лізі конференцій він відповів: "На кожен матч ми будемо налаштовуватися та максимально робити усе можливе. Відзавтра ми готуватимемося до матчу чемпіонату України, потім буде невелика пауза, під час якої у нас буде можливість спокійно подивитися на ситуацію. Вже майже два місяці, відтоді, як ми виїхали з Києва, і ще не поверталися".

Раніше Шовковський прокоментував чутки про конфлікт з Ярмоленко.