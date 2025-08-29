Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги Європи, що відбувся 28 серпня 2025 року.
Динамо - Маккабі, ФК Динамо
29 серпня 2025, 00:35
Динамо Київ обіграло Маккабі Тель-Авів, але гратиме в Лізі конференцій.
Команда Олександра Шовковського правильно почала матч-відповідь із швидкого гола, але розвинути успіх не змогла.
Огляд матчу:
Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів 1:0 (перший матч – 1:3)
Гол: Герреро, 5
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Попов, 62, Бражко, 84), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Шапаренко, 84), Михайленко, Буяльський — Ярмоленко (Кабаєв, 62), Герреро (Пономаренко, 73), Волошин.
Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Єгезкель, Асанте, Камара, Гейтор (Шломо, 76), Ревіво — Сіссоко (Ной, 46), Перец, Белич (Ледерман, 86) — Мадмон (Ніколаєску, 68), Давіда.
Попередження: Ярмоленко, Михайленко (не на полі) — Сіссоко, Белич.