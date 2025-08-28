Іспанія

Клуб не хоче продавати півзахисника, ціна зросла до 90 мільйонів євро.

Півзахисник Барселони Фермін Лопес приваблює увагу Челсі, однак каталонський клуб не має наміру його продавати, повідомляє Mundo Deportivo. Позиція "синьо-гранатових" настільки тверда, що вони підняли ціну на 22-річного гравця на 20 мільйонів, встановивши її на рівні 90 мільйонів євро, демонструючи готовність утримати талановитого футболіста.

Головний тренер Ганс-Дітер Флік та спортивний директор Деку також виступають за збереження Лопеса в команді, вважаючи його важливим елементом. Тепер усе залежить від бажання самого Ферміна переїхати до Лондона та від того, чи зможе Челсі знайти кошти, щоб домовитися з Барселоною.

Якщо угода не відбудеться, це може вплинути на трансферну стратегію обох клубів, адже Челсі активно шукає підсилення, а Барселона прагне стабілізувати свої фінанси. Ситуація залишається відкритою, і подальший розвиток подій стане відомим найближчими днями.

У минулому сезоні Ла Ліги Фермін забив шість голів і віддав п’ять результативних передач у 28 матчах.