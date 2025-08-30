Іспанія

Боян Міовські перебрався до Шотландії.

Рейнджерс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Жирони Бояном Міовські.

Угода з 26-річним македонцем розрахована на чотири роки. Трансфер оцінюється в 3,25 млн євро.

Міовські перебрався до Жирони влітку 2024 року з Абердіна за 6,5 млн євро. Минулого сезону він провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Таким чином команда Мічела звільнила місце для українського форварда Динамо Владислава Ваната, який напередодні прибув до Іспанії.