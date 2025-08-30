Іспанія

Український форвард близький до переходу у Жирону.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат вже прибув до Іспанії для підписання контракту з іспанським клубом. Про це повідомляє журналіст Мігель Коста.

На відео 23-річний українець прибуває до аеропорту Вілобі-д'Оньяр, який розташований неподалік від Жирони.

✅🛬 VLADYSLAV VANAT arriba a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, rebut pel seu representant, per passar revisió mèdica i signar 5 anys de contracte amb el GIRONA.



👀 119 partits, 51 gols i 24 assistències amb el Dynamo de Kiev. Fitxatge top.



🎥😉 pic.twitter.com/FWj3Qgi8gY — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 29, 2025

Раніше була інформація, що Жирона вже виплатила клаусулу київському клубу за Ваната, яка налічувала 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Ванат провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

