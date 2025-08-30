Український форвард близький до переходу у Жирону.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
30 серпня 2025, 09:20
Нападник київського Динамо Владислав Ванат вже прибув до Іспанії для підписання контракту з іспанським клубом. Про це повідомляє журналіст Мігель Коста.
На відео 23-річний українець прибуває до аеропорту Вілобі-д'Оньяр, який розташований неподалік від Жирони.
Раніше була інформація, що Жирона вже виплатила клаусулу київському клубу за Ваната, яка налічувала 20 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Ванат провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Циганков може пропустити найближчий матч Жирони.