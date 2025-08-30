Іспанія

Пенальті Вісенте та швидкий гол Сімеоне визначили результат матчу.

Алавес та Атлетіко Мадрид зіграли внічию 1:1 у матчі третього туру Ла Ліги.

Вже на 7-й хвилині Родріго Сімеоне відкрив рахунок за мадридців, але господарі швидко відповіли – Вісенте реалізував пенальті на 13-й хвилині.

На 58-й хвилині зустріч була зупинена – одному з уболівальників господарів стало зле. Медики надали допомогу прямо на трибуні, після чого фаната на ношах відправили у підтрибунне приміщення. Через десять хвилин матч поновили.

Для команди Дієго Сімеоне це вже третя поспіль гра без перемог на старті сезону: дві нічиї та поразка залишають "матрацників" на 14-й позиції з двома очками. Алавес завдяки цьому результату має чотири бали й піднімається на 10-й рядок.

У наступному турі Атлетіко прийматиме Вільярреал, а Алавес зіграє баскське дербі проти Атлетика Більбао.

Алавес — Атлетіко Мадрид 1:1

Голи: Вісенте, 13 (пен) - Сімеоне, 7

Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Теналья, Діарра (Гевара, 58) — Ібаньєс (Протесоні, 80), Бланко, Аленья — Вісенте, Мартінес (Діас, 80), Гуріді (Парада, 57)

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Ганцко (Галлагер, 73) — Сімеоне (Распадорі, 89), Кардосо (Руджері, 74), Барріос, Альмада (Грізманн, 73) — Серлот, Альварес (Коке, 89)

Попередження: Діарра, Парада — Кардосо, Серлот, Коке