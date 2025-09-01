Іспанія

Команда Фліка спіткнулась в матчі третього туру Ла Ліги.

У матчі третього туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді зіграла внічию з Райо Вальєкано – 1:1.

Каталонці відкрили рахунок на 40-й хвилині завдяки реалізованому пенальті Ламіна Ямала. Після перерви господарі активізувалися й зуміли відігратися на 67-й хвилині – Фран Перес відзначився після точного пасу Ісі Паласона.

Після трьох турів Барселона набрала сім очок і наразі посідає третю сходинку, тоді як Райо Вальєкано має у своєму активі чотири пункти. Лідерами чемпіонату залишаються Реал і Атлетік, які здобули по дев'ять балів.

Райо Вальєкано — Барселона 1:1

Голи: Перес, 67 - Ямал, 40 (пен)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе (Валентін, 76), Чаваррія — Паласон, Сісс, Лопес (Перес, 59), Гарсія — Діас — де Фрутос (Камельйо, 76)

Барселона: Гарсія — Кунде, Гарсія, Крістенсен, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо (Лопес, 62), Діас (Рашфорд, 62) — Торрес (Левандовські, 78)

Попередження: Баталья, Трехо, Лопес — Кунд