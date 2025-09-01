Іспанія

18-річний вундеркінд став наймолодшим автором гола з пенальті в Ла Лізі у XXI столітті.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль відзначився історичним досягненням у матчі третього туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. На 40-й хвилині зустрічі 18-річний талант упевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок у поєдинку.

За даними Opta, Ямаль став наймолодшим гравцем XXI століття, який забив із пенальті в матчі чемпіонату Іспанії — на момент гола йому було 18 років і 49 днів.

Цей гол став для футболіста особливим, адже це його перший реалізований пенальті у складі Барселони у всіх турнірах. Раніше Ямаль підходив до точки лише під час виступів за юнацькі збірні Іспанії та головну національну команду.

