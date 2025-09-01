Англія

Вояж на Британські острови був доволі непоганим.

Французький нападник Одсонн Едуар свого часу обрав для себе британський вектор розвитку професійної кар’єри та після виступів за Парі Сен-Жермен перебрався до шотландського Селтіка.

Там 27-річний виконавець вражав своєю результативністю, за 179 матчів забивши 87 голів та віддавши 37 гольових передач, після чого трансфер до клубів АПЛ виглядав неминучим.

Зрештою, Едуар опинився в лондонському Крістал Пелес, але подібною кількістю м’ячів уже не відзначався та минулий сезон провів у оренді в Лестері.

А цього літа етап кар’єри в Англії для Одсонна завершується трансфером до французького Ланса, який запропонував за нього 3,5 млн євро.

Контракт буде підписано строком на три роки.

У минулому сезоні Едуар провів усього 229 хвилин у восьми матчах.