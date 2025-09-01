Іспанія

Іспанський клуб отримає 50% від наступного продажу бразильського вінгера.

Бетіс досяг домовленості з Манчестер Юнайтед щодо повноцінного трансферу бразильського вінгера Антоні. Сума угоди становить 25 мільйонів євро, а також клуб із Севільї отримає 50% від майбутнього продажу футболіста.

Раніше Бетіс заявляв про відкликання пропозиції, оскільки фінансові умови щодо виплат Манчестер Юнайтед гравцю перед трансфером здавалися непосильними. Однак сторони все ж знайшли компроміс і успішно завершили переговори.

Другу частину минулого сезону 2024/25 Антоні провів у складі Бетіса на правах оренди. У складі севільців за пів року Антоні відзначився дев’ятьма голами у 24 матчах.