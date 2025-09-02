Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Травма воротаря Реала змусила збірну України оперативно коригувати склад перед іграми проти Франції та Азербайджану.

У складі збірної України відбулася зміна перед стартовими матчами відбору ЧС-2026 проти Франції (5 вересня у Вроцлаві) та Азербайджану (9 вересня в Баку).

Табір команди залишив травмований воротар мадридського Реала Андрій Лунін. На його місце викликано голкіпера клубу Аш-Шабаб із Саудівської Аравії Георгія Бущана.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про виклик до збірної ще одного резервіста — вінгера Динамо Назара Волошина.

Також Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного захисника Полісся Богдана Михайліченка. Він замінить оборонця київського Динамо Олександра Тимчика