Терміни відновлення футболіста не називаються.
Алехандро Бальде, Getty Images
03 вересня 2025, 17:05
Захисник Барселони Алехандро Бальде може пропустити найближчі матчі "блаугранас" через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Алехандро Бальде отримав невелике ушкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги на сьогоднішньому тренуванні. Його повернення на поле буде залежати від темпів відновлення", — сказано у заяві клубу.
За інформацією ЗМІ, відновлення при легкому пошкодженні може тривати близько 1-3 тижнів, а якщо травма серйозніша — 4-8 тижнів.
Нинішнього сезону Бальде провів три поєдинки.
Після трьох турів Барселона набрала сім очок і посідає четверте місце у Ла Лізі.