Іспанія

Терміни відновлення футболіста не називаються.

Захисник Барселони Алехандро Бальде може пропустити найближчі матчі "блаугранас" через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Алехандро Бальде отримав невелике ушкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги на сьогоднішньому тренуванні. Його повернення на поле буде залежати від темпів відновлення", — сказано у заяві клубу.

За інформацією ЗМІ, відновлення при легкому пошкодженні може тривати близько 1-3 тижнів, а якщо травма серйозніша — 4-8 тижнів.

Нинішнього сезону Бальде провів три поєдинки.

Після трьох турів Барселона набрала сім очок і посідає четверте місце у Ла Лізі.