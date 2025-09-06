Іспанія

Каталонці не хочуть багато платити нідерландцю.

Каталонська Барселона запропонувала новий контракт півзахиснику команди Френкі де Йонгу. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, запропонована керівництвом "блаугранас" нова угода передбачає зниження зарплати для 28-річного нідерландця.

Зазначається, що це свідомий крок босів Барселони обумовлений повною впевненістю у бажанні де Йонга підписати новий контракт з каталонським клубом.

Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 46 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.