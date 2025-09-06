Каталонська Барселона запропонувала новий контракт півзахиснику команди Френкі де Йонгу. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, запропонована керівництвом "блаугранас" нова угода передбачає зниження зарплати для 28-річного нідерландця.

Зазначається, що це свідомий крок босів Барселони обумовлений повною впевненістю у бажанні де Йонга підписати новий контракт з каталонським клубом.

Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 46 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.