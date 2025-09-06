Каталонці не хочуть багато платити нідерландцю.
Frenkie de Jong, getty images
06 вересня 2025, 12:20
Каталонська Барселона запропонувала новий контракт півзахиснику команди Френкі де Йонгу. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, запропонована керівництвом "блаугранас" нова угода передбачає зниження зарплати для 28-річного нідерландця.
Зазначається, що це свідомий крок босів Барселони обумовлений повною впевненістю у бажанні де Йонга підписати новий контракт з каталонським клубом.
Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Минулого сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 46 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.