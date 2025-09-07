Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Фурія Роха" зміцнює лідерство у відборі до ЧС-2026.

Збірна Іспанії розгромила Туреччину з рахунком 6:0 у матчі групи Е кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Вже на 6-й хвилині Педрі відкрив рахунок ударом з межі карного майданчика – 0:1. На 22-й хвилині Меріно подвоїв перевагу після пасу Оярсабаля, а наприкінці першого тайму оформив дубль – 0:3.

У другому таймі Ферран Торрес продовжив знущання над господарями на 53-й хвилині – 0:4. Меріно забив втретє на 57-й, зробивши хет-трик – 0:5. За кілька хвилин Педрі відзначився дублем – 0:6.

Після цієї перемоги Іспанія очолила таблицю групи Е з 6 очками, тоді як Туреччина опустилася на третє місце.

Наступні матчі відбудуться 11 вересня: Іспанія зіграє з Грузією, а Туреччина зустрінеться з Болгарією.

Туреччина – Іспанія 0:6

Голи: Педрі (6, 62), Меріно (22, 45+1, 57), Торрес (53)