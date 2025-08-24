Інше

Португалець із чемпіонським бекграундом готовий зміцнити півзахист "зелених".

Півзахисник ПСЖ Ренату Саншеш офіційно продовжить кар’єру в Греції — Панатінаїкос оголосив про підписання гравця на правах оренди.

28-річний португалець став уже восьмим новачком афінського клубу цього літа. Цікаво, що тепер Саншеш знову працюватиме з наставником Руєм Віторією — саме він свого часу вивів тоді ще 18-річного таланта з Бенфіки Б у першу команду, що стало стартом його блискучої кар’єри.

Ще кілька днів тому повідомлялося, про заціікавленість до гравця зі сторони Трабзонспора, але, зрештою, вибір було зроблено на користь грецького гранда. Панатінаїкос зміг переконати футболіста приєднатися саме до них і тепер розраховує на його досвід у Лізі Європи та внутрішніх змаганнях.

Ренату вже встиг пограти за Баварію, Свонсі, Лілль, Рому та Бенфіку, а також виграв практично всі титули на клубному та міжнародному рівні — від чемпіонатів у трьох різних країнах до Євро-2016 з Португалією.

Для "зелених" це підписання виглядає знаковим: досвідчений хавбек має додати команді лідерських якостей і допомогти боротися за трофеї вже цього сезону.