Іспанія

Клуб залишився незадоволеним результатами голосування та вимагає змін у системі премії.

Мадридський Реал може пропустити церемонію вручення Золотого м’яча-2025, яка відбудеться 22 вересня. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Причина — тривалий конфлікт клубу з організаторами премії. Минулого року Реал уже бойкотував захід, дізнавшись, що нагороду отримає не їхній вінгер Вінісіус Жуніор, а півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Керівництво мадридців тоді висловило незгоду з системою голосування, яку вважає непрозорою та упередженою. За словами представників клубу, France Football дозволяє голосувати журналістам із "маловідомих країн", що, на думку Реала, спотворює підсумкові результати.

У спробі залагодити ситуацію, делегація France Football прибула до Мадрида, але зустріч з керівництвом клубу не дала позитивного результату. Таким чином, участь Реала у цьогорічній церемонії залишається під великим питанням.

Президент клубу Флорентіно Перес наполягає на тому, що нагорода втратила легітимність, і закликає до радикального перегляду критеріїв оцінювання.