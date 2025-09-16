Іспанія

Каталонці бачать у норвежці ідеальну заміну Левандовському.

Президент Барселони Жоан Лапорта зробив трансфер Ерлінга Голанда своєю головною метою на майбутнє. У клубі переконані, що нападника Манчестер Сіті реально переманити, попри чинний контракт із англійцями до 2034 року.

Влітку 2026 року Барселона буде змушена шукати нового центрфорварда, адже Роберт Левандовські стане вільним агентом і, зважаючи на його 37-річний вік, продовження співпраці малоймовірне.

Окрім Голанда, каталонці придивляються і до Хуліана Альвареса з Атлетіко, проте саме норвежець вважається головною трансферною мрією Лапорти.

До речі, Рафінья та Левандовські — перші в історії Ла Ліги одноклубники, які зробили гольові дублі після виходу на заміну.