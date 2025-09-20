Другий матч поспіль український форвард розпочне на полі зі стартового свистка.
Владислав Ванат, ФК Жирона
20 вересня 2025, 14:01
Сьогодні, 20 вересня, відбудеться матч п'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона зустрінеться з Леванте.
Тренерський штаб каталонської команди на чолі з Мічелом вирішив випустити в основному складі українського форварда Владислава Ваната.
Жирона: Гассаніга — Морено, Блінд, Рейс, Мартінес — Рока, Унахі, Вітсель, Мартін, Аспрілья — Ванат.
Водночас, воротар Владислав Крапивцов залишився в запасі, а вінгер Віктор Циганков пропускає матч через проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, Ванат дебютував у минулій грі Жирони проти Сельти, в якому вийшов у стартовому складі та відзначився дебютним голом.
Матч Жирона – Леванте розпочнеться о 15:00 за Києвом.