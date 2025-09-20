Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився кадровими новинами.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував кадрову ситуацію у команді.

"Сподіваємося, що Гаві скоро повернеться. Ми ухвалимо рішення щодо його операції на початку наступного тижня.

У випадку з Ламіном, ми працюємо над його поверненням, але треба буде почекати. Доводиться йти до цього день за днем. Але він наполегливо працює, щодня отримує лікування і добре прогресує", — наводить слова Фліка Mundo Deportivo.

Нагадаємо, півзахисник Гаві відчув дискомфорт у коліні напередодні матчу проти Райо Вальєкано, після чого пропустив матчі проти Валенсії та Ньюкасла.

Вінгер Ламін Ямал продовжує мати проблеми з лобковою кісткою, через що він не тренується в загальній групі "блаугранас". Через це він також пропустив два останні матчі.

Також сьогоднішнє тренування Барселони пропустив захисник Пау Кубарсі, який точно не має бути у стартовому складі на найближчий матч.

Свій наступний матч Барселона проведе проти Хетафе – гра відбудеться завтра, 21 вересня.