Іспанія

Барселона повідомила про наступний етап відновлення свого півзахисника.

Півзахисник Барселони Гаві завершив курс відновлювального лікування після пошкодження внутрішнього меніска правого коліна та успішно пройшов інтенсивні спортивні тести.

Щоб гарантувати найкраще відновлення та підготувати футболіста до повернення на поле, цього вівторка йому проведуть артроскопічне обстеження. Процедуру виконає доктор Жоан Карлес Монльяу під наглядом медичного штабу клубу.

Барселона планує оприлюднити додаткову заяву після завершення обстеження.

У цьому сезоні Гаві зіграв 66 хвилин у двох матчах та віддав один гольовий пас.

Раніше Барса повідомила, що Фермін Лопес пропустить три тижні через травму.