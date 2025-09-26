Результати матчів другого слоту Ліги Європи.
Астон Вілла - Болонья, Getty Images
26 вересня 2025, 00:04
Завершились матчі ігрового дня першого туру Ліги Європи-2025/26.
Ліга Європи: Лілль здолав Бранн, ФКСБ переміг Гоу Ехед Іглс
Астон вілла завдяки голу Макгінна мінімально перемогла Болонью — 1:0.
Астон Вілла — Болонья
Гол: Макгінн, 13
Порту з ідентичним рахунком здолав Зальцбург. Переможний гол на 90+4-ій хвилині забив Гомес.
РБ Зальцбург — Порту 0:1
Гол: Гомес, 90+4
Генк в Шотландії взяв три очка в матчі проти Рейджерса. Єдиний м'яч в зустрічі на рахунку Хьон-гю О.
Рейнджерс — Генк 0:1
Гол: Хьон-гю О, 55
На 45+7-й хвилині Хьон-гю О (Генк) не реалізував пенальті (сейв Батленда)
Вилучення: Діоманде (Рейнджерс), 41
Гол Тессманна приніс Ліону мінімальну перемогу над Утрехтом на виїзді -0:1.
Утрехт — Ліон 0:1
Гол: Тессманн, 75
Ференцварош та Вікторія Пльзень поділили очки. На гол Дуросінмі на початку матчу відповів Пешич, відзначившись в кінцівці матчу.
Ференцварош — Вікторія Пльзень 1:1
Гол: Пешич, 90+4 — Дуросінмі, 16
Штутгарт взяв три бали в домашньому матчі проти Сельти. Гості забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Буанані та Ель-Ханнуса. М'яч Іглесіаса не врятував іспанцям бодай один бал.
Штутгарт — Сельта 2:1
Голи: Буанані, 51, Ель-Ханнус, 68 — Іглесіас, 87
Хет-трик Зарурі із Панатінаїкоса поклав на лопатки Янг Бойз, не допомогли навіть рідні стіни. Поразка 1:4.
Янг Бойз — Панатінаїкос 1:4
Голи: Янко, 25 — Свідерські, 10, Зарурі, 13, 19, 68