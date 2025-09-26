Ліга Європи

Результати матчів другого слоту Ліги Європи.

Завершились матчі ігрового дня першого туру Ліги Європи-2025/26.

Ліга Європи: Лілль здолав Бранн, ФКСБ переміг Гоу Ехед Іглс

Астон вілла завдяки голу Макгінна мінімально перемогла Болонью — 1:0.

Астон Вілла — Болонья

Гол: Макгінн, 13

Порту з ідентичним рахунком здолав Зальцбург. Переможний гол на 90+4-ій хвилині забив Гомес.

РБ Зальцбург — Порту 0:1

Гол: Гомес, 90+4

Генк в Шотландії взяв три очка в матчі проти Рейджерса. Єдиний м'яч в зустрічі на рахунку Хьон-гю О.

Рейнджерс — Генк 0:1

Гол: Хьон-гю О, 55

На 45+7-й хвилині Хьон-гю О (Генк) не реалізував пенальті (сейв Батленда)

Вилучення: Діоманде (Рейнджерс), 41

Гол Тессманна приніс Ліону мінімальну перемогу над Утрехтом на виїзді -0:1.

Утрехт — Ліон 0:1

Гол: Тессманн, 75

Ференцварош та Вікторія Пльзень поділили очки. На гол Дуросінмі на початку матчу відповів Пешич, відзначившись в кінцівці матчу.

Ференцварош — Вікторія Пльзень 1:1

Гол: Пешич, 90+4 — Дуросінмі, 16

Штутгарт взяв три бали в домашньому матчі проти Сельти. Гості забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Буанані та Ель-Ханнуса. М'яч Іглесіаса не врятував іспанцям бодай один бал.

Штутгарт — Сельта 2:1

Голи: Буанані, 51, Ель-Ханнус, 68 — Іглесіас, 87

Хет-трик Зарурі із Панатінаїкоса поклав на лопатки Янг Бойз, не допомогли навіть рідні стіни. Поразка 1:4.

Янг Бойз — Панатінаїкос 1:4

Голи: Янко, 25 — Свідерські, 10, Зарурі, 13, 19, 68