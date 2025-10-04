Українець продовжує спостерігати за грою Куртуа.
Андрій Лунін, getty images
04 жовтня 2025, 13:55
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про українського воротаря команди Андрія Луніна. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".
"Потрібно завжди бути в повній готовності — травми та різні обставини можуть виникнути в будь-який момент. У нас є чудовий голкіпер — Тібо Куртуа. Але й Лунін показав, що заслуговує на довіру і перебуває у відмінній формі.
Подивимося, як все складеться в найближчих турнірах. У грудні починається Кубок Іспанії — можливо, саме тоді він отримає шанс. Важливо, щоб він залишався готовим, навіть якщо не виходить на поле", — заявив Алонсо.
Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал Мадрид нуль хвилин. Рік тому він продовжив контракт з "бланкос" до 30 червня 2030 року.