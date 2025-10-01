Іспанія

Вінгер Жирони тренується індивідуально і активно працює з м’ячем.

Український вінгер каталонської Жирони Віктор Циганков близький до повного відновлення від травми.

За інформацією FútbolFantasy, 27-річний футболіст уже перейшов до роботи з м'ячем у хорошому темпі, хоча наразі продовжує тренуватися індивідуально.

Циганков є одним із лідерів збірної України і, якщо відновиться вчасно, зможе взяти участь у жовтневих матчах національної команди проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

Нагадаємо, Жирона за 7 турів Ла Ліги набрала лише три очки і займає останнє місце в турнірній таблиці.