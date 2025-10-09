Іспанія

Інцидент стався вранці у сауні футболіста Реала, на щастя, ніхто не постраждав.

У заміському будинку нападника мадридського Реала Вінісіуса Джуніора сталася пожежа. За інформацією Marca, займання виникло сьогодні вранці через несправність електропроводки в сауні, розташованій у підвалі.

Полум’я швидко поширилося і знищило підвісну стелю, а густий дим заповнив два поверхи будинку. На момент інциденту футболіста вдома не було, тому ніхто не постраждав.

До місця події прибули два пожежні розрахунки, яким вдалося оперативно локалізувати загоряння і запобігти серйознішим наслідкам.

Наразі спеціалісти з’ясовують усі деталі інциденту та оцінюють розмір завданих збитків.

Раніше стало відомо, що Вінісіус може залишити Реал взимку.