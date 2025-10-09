Інцидент стався вранці у сауні футболіста Реала, на щастя, ніхто не постраждав.
09 жовтня 2025, 16:40
У заміському будинку нападника мадридського Реала Вінісіуса Джуніора сталася пожежа. За інформацією Marca, займання виникло сьогодні вранці через несправність електропроводки в сауні, розташованій у підвалі.
Полум’я швидко поширилося і знищило підвісну стелю, а густий дим заповнив два поверхи будинку. На момент інциденту футболіста вдома не було, тому ніхто не постраждав.
До місця події прибули два пожежні розрахунки, яким вдалося оперативно локалізувати загоряння і запобігти серйознішим наслідкам.
Наразі спеціалісти з’ясовують усі деталі інциденту та оцінюють розмір завданих збитків.
