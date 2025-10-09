Іспанія

Форвард Реала розповів, що попри травму щиколотки наполіг на участі в матчах збірної Франції.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе поділився своїм ставленням до виступів за національну команду та прокоментував ситуацію зі своєю травмою.

Футболіст підтвердив, що має певні проблеми зі щиколоткою, однак це не стало причиною, щоб відмовитися від поїздки до збірної Франції.

"З травмами завжди так, адже нам платять клуби. Але для футболістів гра за збірну – це найважливіше. Це безцінно", — зазначив Мбаппе в коментарі RMC.

"Із Мадридом все пройшло добре, все було дуже чітко. У мене якісь проблеми з гомілковостопом, але я сказав, що хочу грати за збірну, і ніхто мене не зупиняв", — підкреслив француз.

Нагадаємо, Мбаппе може пропустити найближчий поєдинок французів проти Азербайджану, однак рішення щодо його участі ухвалять безпосередньо перед грою.