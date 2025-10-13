Іспанія

Президент Барселони високо оцінив роботу німецького тренера та назвав його "знахідкою" для клубу.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився враженнями від роботи головного тренера команди Гансі Фліка, який очолив каталонців у 2024 році. У коментарі Marca він порівняв німецького спеціаліста з актором Расселом Кроу.

"Флік — справжній гладіатор. Він як Рассел Кроу. Справжня знахідка, чудовий тренер", — зазначив Лапорта.

Очільник Барселони також підкреслив людські якості наставника: "Він дуже товариський — має гарне почуття гумору. Він німець, але чуйний до всіх".

"Гансі дуже вимогливий — його плани неможливо змінити, бо він німець. Але водночас він дуже чутливий. Мені з ним дуже комфортно, я дуже задоволений", — додав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що Барселона знову перенесла відкриття оновленого Камп Ноу.