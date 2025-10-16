Іспанія

23-річний Цоліс вразив скаутів мадридців у матчі за національну команду.

Представники Атлетіко Мадрид відвідали Копенгаген, де наживо переглянули матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними Данії та Греції. Поєдинок завершився перемогою данців з рахунком 3:1, а єдиний гол у складі греків забив Хрістос Цоліс — саме він і був головною метою скаутської поїздки мадридського клубу.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Атлетіко активно вивчає варіант із потенційним трансфером 23-річного вінгера. Цоліс є універсальним гравцем атаки: його основна позиція — лівий фланг, однак він також успішно діє справа або в центрі нападу.

Минулого сезону Хрістос вразив у складі Брюгге, ставши одним із найкращих гравців бельгійського чемпіонату. У 56 матчах за клуб у всіх турнірах він забив 21 гол і зробив 16 асистів. У нинішньому сезоні Цоліс уже провів 17 поєдинків, відзначившись шістьма голами та восьма результативними передачами.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 30 мільйонів євро.