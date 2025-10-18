Італія

Тренер Мілана закликав зменшити тиск на португальського вінгера та наголосив на важливості повної концентрації у грі проти Фіорентини.

Напередодні матчу чемпіонату Італії проти Фіорентини головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі провів пресконференцію, на якій закликав громадськість та ЗМІ залишити у спокої нападника Рафаеля Леау.

​"Про Леау занадто багато говорять. Залиште його в спокої, дайте йому грати", — заявив Аллегрі. "Він провів інтенсивний тиждень тренувань і готовий знову стати головним героєм. Він має надзвичайні технічні якості. Рафа — золотий хлопець, він зробить чудову кар'єру і покаже свою цінність протягом сезону". ​

Також тренер прокоментував чутки про напружену атмосферу в роздягальні після нічиєї з Ювентусом, заперечивши наявність будь-якого конфлікту. "Нічого не сталося. Після тієї нічиєї ми не повинні були бути задоволені, тому що це була гра, яку ми могли і повинні були виграти", — пояснив він.

Говорячи про майбутнього суперника, Аллегрі відзначив силу Фіалок: "Усі матчі важко виграти. Фіорентина має чудову якість. Потрібна гра з великою увагою».

​Наостанок наставник наголосив на важливості кожного очка в боротьбі за найвищі місця.

«Потрібно думати, що кожен м'яч є вирішальним для досягнення нашої мети. Одне очко більше чи менше може вирішити долю скудетто або потрапляння до Ліги чемпіонів», — підсумував Аллегрі.