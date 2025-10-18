Іспанія

Стала відома кадрова ситуація у складі команди Хабі Алонсо.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, як і очікувалося, повернувся до тренувань із "вершковими" та вже готовий повернутися на поле.

Нагадаємо, 26-річний француз отримав мікро-травму після матчу відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (3:0), через яку він пропустив матч з Ісландією.

Тим часом у півзахисника Дані Себальйоса було виявлено перевантаження в зоні лівого підколінного сухожилля.

На відновлення 29-річному іспанцю знадобиться близько тижня, що означає, що він пропустить матчі проти Хетафе та Ювентуса. "Вершкові" сподіваються, що він встигне відновитися до матчу проти Барселони, який заплановано на 26 жовтня.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів десять матчів, у яких забив 14 голів та віддав два асисти. На рахунку Себальйоса сім поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Модрич може повернутися в Реал.