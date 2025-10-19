Іспанія

Головний тренер Барселони розкритикував рішення арбітра вилучити його з технічної зони під час драматичного переможного матчу.

Німецький фахівець отримав червону картку в напруженій кінцівці поєдинку, в якому його команда змогла вирвати перемогу з рахунком 2-1 на останніх хвилинах. ​Флік висловив своє незадоволення роботою рефері, вважаючи, що вилучення було невиправданим.

Як повідомляє Sports Illustrated, після матчу Флік спробував пояснити ситуацію, заявивши, що його жести були спрямовані не проти арбітра.

"Френкі був поруч, я сказав: "Давай, Френкі!" Чесно, я не звертався до судді. Я аплодував, щоб підбадьорити команду. Можливо, це навіть допомогло нам виграти матч. Я намагався поговорити з Хілем Мансано, але він не захотів – його право, я повинен це прийняти", – запевнив німець.

Барселона не планує подавати апеляцію, тож 60-річний тренер офіційно пропустить наступний тур Ла Ліги, в якому каталонці зіграють з Реалом.