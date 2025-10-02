Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, shakhtar.com
02 жовтня 2025, 00:30
У рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме шотландський Абердін.
Поєдинок відбудеться в четвер, 2 жовтня, на Піттодрі Стедіум в Абердіні, Шотландія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Абердіна оцінюється показником 6.30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.80.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Шахтар: -1,0", представлений показником 1.90.
Коефіцієнтом 2.64 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.98.
Слідкуйте за матчем Абердін — Шахтар на Football.ua.