Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме шотландський Абердін.

Поєдинок відбудеться в четвер, 2 жовтня, на Піттодрі Стедіум в Абердіні, Шотландія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Абердіна оцінюється показником 6.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Шахтар: -1,0", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.64 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Шахтаря.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.98.

Слідкуйте за матчем Абердін — Шахтар на Football.ua.